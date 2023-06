È morto il 31enne finito in coma dopo una lite con il fratello minore: il 26enne è agli arresti per omicidio Gianluca Maffeis è morto dopo 5 giorni di ricovero in Rianimazione. Il 31enne è stato colto da arresto cardiaco mentre litigava con il fratello minore. Il 26enne, Lorenzo, è agli arresti domiciliari e ha detto di essersi solo “difeso”.

A cura di Enrico Spaccini

Gianluca Maffeis è deceduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 giugno, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Seriate dove era ricoverato da domenica mattina in condizioni disperate. Il 31enne era entrato in coma in seguito a una lite violenta con il fratello minore, Lorenzo, in casa a Mozzo, in provincia di Bergamo. La posizione del 26enne, ora agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio, potrebbe aggravarsi vista la morte del fratello. Sul corpo del 31enne sarà eseguita un'autopsia.

L'interrogatorio davanti al gip

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i due fratelli Maffeis avrebbero prima litigato in discoteca a Seriate e poi a casa dove sarebbero venuti alle mani. Lorenzo nella colluttazione ha riportato lesioni e una frattura alla mano e al naso.

Ieri, mercoledì 28 giugno, è stato interrogato dalla gip Maria Beatrice Parati e il 26enne ha detto di essersi "difeso" dall'aggressione del fratello maggiore. Anche il suo avvocato ha ribadito che Lorenzo "ha agito sempre e solo per legittima difesa".

La lite in discoteca e la colluttazione in casa

I due Maffeis avevano trascorso la notte tra sabato e domenica 25 giugno in discoteca. Ad un certo punto, Gianluca avrebbe iniziato a discutere con un altro dei ragazzi presenti nel locale. Il 31enne ha una frequentazione di un Centro psico-sociale già documentata e, complice l'alcol assunto, i toni si scaldano in fretta.

Lorenzo, vista la situazione, sarebbe intervenuto portando via il fratello. Tra i due, però, sarebbe nata una discussione nel parcheggio della discoteca, con Gianluca che avrebbe colpito e minacciato il 26enne.

Tornati a casa, c'è la madre che li attende. Quando sono ormai le 5 di domenica, Gianluca sale in camera e Lorenzo rimane in cucina. Quando il 31enne torna giù, nascono i problemi: colpisce il fratello minore con due pugni che gli provocano la frattura del naso, Lorenzo prova a fermarlo.

Entrambi cadono, Gianluca batte la schiena contro uno stipite, Lorenzo contro il frigorifero. Il 31enne prende per il collo il più piccolo e inizia a strozzarlo. Preso dal panico, fa lo stesso anche il 26enne. Un arresto cardiaco, però, colpisce Gianluca e lo ributta a terra. Lorenzo grida alla madre di chiamare il 118, nel frattempo lui prova a fargli il massaggio cardiaco.