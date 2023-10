È morto Giacomo “Giako” Roia, l’artista di strada 37enne che si esibiva in piazza Duomo a Milano Giacomo Roia, conosciuto come Giako Artmosfera, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 5 ottobre. Il 37enne, che lascia un figlio di 3 anni, si esibiva come artista di strada anche in piazza Duomo e in Galleria Vittorio Emanuele II.

A cura di Enrico Spaccini

Giacomo Roia (foto da Instagram)

L'artista di strada Giacomo Roia, in arte Giako Artmosfera, è morto nel suo appartamento a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 5 ottobre. Era nato ad Artena, nel Lazio, ma ormai da anni viveva nel capoluogo lombardo con suo figlio Ettore. Il 37enne era diventato celebre per le sue esibizioni lungo le vie e nelle piazze di tutta Europa e per aver lavorato anche con Atelier Sogno Veneziano al Carnevale della città. Nelle prossime ore, verrà eseguita un'autopsia sul corpo di Roia per chiarire il motivo del decesso.

La sua prima esibizione risale a oltre 20 anni fa, quando ne aveva appena 16 in piazza a Frascati (Roma). A 19 anni, poi, aveva deciso di scappare di casa e imbarcarsi con direzione Barcellona. Da quel momento, Roia ha iniziato a girare l'Europa rimanendo all'estero per 14 anni.

Dopodiché aveva scelto di vivere a Milano, decisione presa anche per garantire più stabile per suo figlio Ettore. "L'Italia è il mio Paese e quindi ho qualcosa di importante da fare anche qua", diceva. Roia, o Artmosfera, non ha mai abbandonato la sua passione per l'arte di strada. Non era raro, infatti, trovarlo in piazza Duomo o anche in Galleria Vittorio Emanuele II dare vita a uno dei suoi spettacoli.

Leggi anche Investito da una moto mentre attraversa la strada a Milano: morto un uomo di 62 anni

Il suo talento era riconosciuto al punto da essere stato chiamato come ospite del programma Dalla strada al palco andato in onda su Rai 2 e aver partecipato all'allestimento di un paio di eventi per il Carnevale veneziano. "L'arte di strada mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra e di vivere la vita che ho sempre sognato", ripeteva il 37enne nelle interviste che rilasciava. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel suo appartamento milanese. I genitori lo hanno raggiunto nella mattinata di giovedì 5 ottobre per identificarlo e presto sarà sottoposto a un'autopsia.