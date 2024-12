video suggerito

È morto Carlo Lucchina, storico direttore generale della Sanità in Lombardia: aveva 75 anni Carlo Lucchina, nato a Varese nel 1949, è stato lo storico direttore generale della sanità in Regione Lombardia e braccio destro di Roberto Formigoni. Fontana e Bertolaso: “Grazie a lui il sistema sanitario regionale ha raggiunto livelli di eccellenza” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto nella notte di martedì 24 dicembre Carlo Lucchina, storico direttore generale della sanità in Regione Lombardia e braccio destro di Roberto Formigoni. Aveva 75 anni ed era nato a Varese.

“La scomparsa dell'ex direttore generale della Sanità, Carlo Lucchina, rappresenta una grande perdita per la nostra Regione e per il sistema sanitario lombardo”, hanno scritto in una nota il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore Guido Bertolaso. “Grazie al suo contributo il nostro sistema sanitario regionale ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La sua dedizione e il suo impegno instancabile per il bene comune resteranno un punto di riferimento per tutti noi. Ci mancherà enormemente”, sempre il presidente e l'assessore al Welfare lombardi, che hanno espresso a nome di tutta la Regione Lombardia le condoglianze alla famiglia del manager classe 1949.

"È' stato il padre, il direttore generale della grande sanità lombarda. E quindi il mio dolore è grandissimo ed esprimo una grande vicinanza alla famiglia a tutti gli amici che lo hanno conosciuto", sono state invece le parole di Roberto Formigoni, al vertice di Regione Lombardia per quasi vent'anni. "La stima per lui diventa il ringraziamento per l‘opera straordinaria che abbiamo potuto compiere insieme. Posso dire, senza tema di smentita, che era uno dei migliori esperti di amministrazione della sanità in Italia. Il mio dolore è grandissimo, perché è morto un grande uomo, una grande persona. Intelligente, dedita al suo lavoro senza risparmio, con grandissime capacità".