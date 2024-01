È morto Angelo Stoppani, storico proprietario della gastronomia Peck a Milano È morto all’età di 86 anni Angelo Stoppani, per oltre 40 anni storico proprietario della gastronomia Peck in Duomo. I funerali si terranno venerdì 5 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria in via Torino, Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella mattinata di oggi, martedì 2 gennaio, se è andato un pezzo di Milano. È morto all'età di 86 anni Angelo Stoppani, re della gastronomia nazionale e per oltre 40 anni storico proprietario della gastronomia Peck in zona Duomo, che da bottega di quartiere ha saputo diventare un brand internazionale del cibo italiano nel mondo

Primo di sette figli maschi, a 13 anni Angelo ha iniziato a lavorare come garzone in una salumeria di Brescia. Dopo qualche anno si è trasferito a Milano, dove ha completato la sua formazione in rinomati negozi di salumeria e gastronomia: è nel capoluogo lombardo che decide di mettersi in proprio, insieme ai fratelli Mario e Remo, rilevando una piccola attività di dettaglio alimentare fondata dal salumiere di Praga Francesco Peck.

Si tratta della gastronomia Peck di via Spadari con le sue scintillanti vetrine a due passi dalla Madonnina, ricche di prodotti gourmet tra salumi, formaggi, carne pregiate e rarità locali ed internazionali.

Una realtà che nel giro di pochi decenni, sotto la guida dei fratelli Stoppani, è riuscita a quadruplicare i suoi spazi e a diventare un punto di riferimento per i gastronauti di tutta Italia grazie a materie prime d'eccellenza, un'enoteca di lusso, l'attività di alta ristorazione e un'ampia offerta dei prodotti a marchio.

Così Angelo Stoppani, nominato Cavaliere della Repubblica nel 2003, è arrivato a dare lavoro ad oltre 130 dipendenti e a realizzare fatturati superiori ai 25 milioni di euro, oltre all'indotto e all'attività sviluppata in partnership globali. Nel 2013 ha lasciato però le deleghe operative in Peck: nello stesso anno l'azienda è stata rilevata dal gruppo dell'imprenditore Pietro Marzotto.

I funerali di Angelo Stoppani si terranno venerdì 5 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria presso San Satiro in via Torino 17 a Milano.