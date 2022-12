È in Italia Massimo Riella, evaso durante una visita alla tomba della madre: è stato estradato da Tirana Massimo Riella è stato estradato dal Montenegro e ieri è arrivato in Italia: l’uomo è stato arrestato dopo essere evaso durante una visita al cimitero.

A cura di Ilaria Quattrone

Massimo Riella è di nuovo in Italia. A darne notizia è il quotidiano "Il Corriere della Sera". Il 49enne è stato infatti estradato da Tirana. Il 12 marzo scorso era evaso durante una visita in cimitero: aveva infatti ottenuto un permesso dal carcere di Como per andare sulla tomba della madre. E in quell'occasione aveva aggredito gli agenti della scorta ed era riuscito a scappare.

L'uomo aveva deciso di fuggire perché riteneva ingiusto il suo arresto: sarebbe finito in carcere perché ritenuto responsabile di una rapina in casa di una coppia di anziani. Reato per il quale si è sempre dichiarato innocente sostenendo che lo avessero incastrato. Da qui le lettere al giudice e la fuga.

Il periodo di latitanza tra i boschi lombardi e la fuga in Montenegro

Stando alle indagini degli inquirenti, si sarebbe nascosto per diversi mesi nei boschi che si trovano vicino al lago di Como. Nel suo periodo di latitanza sarebbe stato aiutato da amici e conoscenti dopodiché sarebbe scappato all'estero. Attraverso le intercettazioni, in particolare quelle sul telefono della presunta amante dell'uomo, è stato possibile trovare il suo nascondiglio: si trovava infatti in un appartamento alla periferia di Podgorica.

Per questo motivo era stato quindi emesso un mandato di cattura europeo. Gli investigatori del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, insieme ai carabinieri di Menaggio, lo hanno arrestato il 12 luglio scorso in Montenegro. Avviata la procedura per l'estradizione, è stato poi fatto partire dall'aeroporto di Tirata ieri, venerdì 16 dicembre 2022, ed è atterrato in Italia in serata.