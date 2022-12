Come è stato ferito il ragazzo durante i festeggiamenti per la vittoria del Marocco a Milano Un ragazzo è stato accoltellato alla gola mentre festeggiava la vittoria del Marocco in corso Buenos Aires a Milano. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe urtato per sbaglio un passante che lo ha aggredito.

A cura di Enrico Spaccini

Era sceso anche lui in corso Buenos Aires a Milano, come migliaia di altri tifosi, per festeggiare il successo storico della nazionale di calcio del Marocco. Ad un certo punto, però, mentre cercava di sedare una lite tra un gruppetto di ragazzi, un uomo è stato accoltellato alla gola da un passante. Come appreso da Fanpage.it è stato portato via dall'ambulanza in codice giallo, ma ora è ricoverato all'ospedale Policlinico di Milano in codice rosso.

I carabinieri hanno fatto sapere che il ragazzo ha avuto un'emorragia alla carotide. Per questo motivo i medici, che definiscono le sue condizioni come "critiche", hanno dovuto intubarlo.

Cos'è successo in corso Buenos Aires

L'uomo ferito non è stato ancora identificato. Si parla di un giovane "verosimilmente nordafricano". Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, sarebbe intervenuto in una lite nata per futili motivi tra un gruppo di almeno cinque giovani intorno alle 19 di sabato 10 dicembre.

Nella confusione generale, mentre tutti intorno cantavano cori e lanciavano fumogeni, avrebbe urtato per sbaglio un passante che non c'entrava nulla con i festeggiamenti. Stando alle testimonianze raccolte dai militari, infatti, sembrava provenire dall'est Europa.

Si trovavano all'angolo tra viale Tunisia e corso Buenos Aires. Quest'uomo, apparentemente senza altro motivo, appena dopo essere stato urtato dal giovane marocchino avrebbe estratto un coltello colpendolo all'improvviso all'altezza della gola. Subito dopo è stato visto correre in direzione piazzale Loreto.

Sul caso sta indagando la pm di turno, la dottoressa Bruna Albertini, con i carabinieri di Milano. Nel frattempo, sempre lungo corso Buenos Aires, un 25enne marocchino è stato portato in Questura perché faceva scoppiare petardi e fuochi d'artificio ad altezza uomo.