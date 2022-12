Tifosi del Marocco festeggiano in corso Buenos Aires, accoltellato un ragazzo: è gravissimo Un ragazzo è stato accoltellato durante i festeggiamenti in corso Buenos Aires. Migliaia di tifosi si sono riuniti per celebrare la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai mondiali di calcio.

A cura di Enrico Spaccini

Festeggiamenti in corso Buenos Aires

Migliaia di sostenitori della nazionale marocchina che sono scesi in strada a Milano a festeggiare con cori, bandiere e fumogeni di ogni colore. Tra la folla è scoppiata una lite che ha portato al ferimento di un 30enne: probabilmente un giovane di nazionalità marocchina ha subito una coltellata all'altezza della gola. È stato portato in ambulanza al Policlinico di Milano, mentre l'aggressore ha fatto perdere le sue tracce.

Sul campo la nazionale marocchina sta scrivendo la storia: con la vittoria per 1 a 0 sul Portogallo, è diventata la prima squadra africana ad arrivare alle semifinali di un campionato mondiale di calcio. E i tifosi dei Leoni dell'Atlante di tutto il mondo lo sanno bene. Tuttavia, i festeggiamenti hanno portato anche a diversi disordini, come un ragazzo con un estintore in mano fermato dalla polizia, un agente colpito da un oggetto lanciato e fuochi d'artificio sparati ad altezza d'uomo.

I festeggiamenti in corso Buenos Aires

Con gli azzurri a casa, per propri demeriti sportivi, ora sono le bandiere rosse con il pentagramma verde al centro a colorare una delle vie più importanti del capoluogo lombardo. Lo avevano già fatto dopo la complicata vittoria contro il Canada, quella che ha decretato il passaggio dei gironi di qualificazione come prima in classifica.

Leggi anche Tifosi del Marocco in festa: si arrampicano sulla fontana di Eros a Piccadilly Circus

Ma anche tre giorni fa, quando ai rigori hanno eliminato una delle squadre più forti del mondo senza concedergli nemmeno un gol: la Spagna di Luis Enrique.

La gioia quasi incontenibile di quella sera ha lasciato spazio anche per alcuni episodi poco piacevoli, come quel gruppetto di tifosi che ha perso il controllo e ha preso a calci alcuni divanetti e tavolini in piazza Gae Aulenti.

L’intervento della polizia

L'accoltellamento durante i festeggiamenti

Questa sera di sabato, 10 dicembre, i tifosi marocchini cantano ancora. Tuttavia, tra i festeggiamenti di corso Buenos Aires sembra che si sia scatenata una rissa.

Intorno alle 19, due uomini si sono messi a litigare e un terzo si è messo in mezzo per separarli. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato proprio quest'ultimo a ricevere una coltellata al collo. Si tratterebbe di un giovane uomo che è stato portato via d'urgenza da un'ambulanza. L'aggressore, invece, è scappato subito dopo.