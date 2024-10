video suggerito

Due uomini rimangono bloccati sotto il ponte di Alzano con il fiume in piena: salvati dai vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno salvato due uomini rimasti bloccati sotto il ponte di Alzano Lombardo (Bergamo) durante il temporale dell'8 ottobre. Il fiume Serio era in piena e ha rischiato di travolgerli.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due persone sono state salvate dai vigili del fuoco ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, nel pomeriggio di martedì 8 ottobre. I temporali che si stavano abbattendo in quelle ore sulla Lombardia avevano ingrossato il fiume Serio, arrivando a minacciare l'incolumità di due uomini rimasti bloccati sotto il viadotto del ponte che collega il paese con Villa di Serio. Una squadra di soccorritori è riuscita a trarli in salvo prima che potessero venire travolti dalla corrente.

Il salvataggio dei due uomini bloccati sotto il ponte di Alzano

La Protezione civile della regione Lombardia aveva diramato per l'8 ottobre l'allerta meteo con bollino rosso, per il rischio temporali e idrogeologico. Nonostante questo, due uomini, senza fissa dimora e probabilmente di origine extracomunitaria, avevano deciso di rifugiarsi sotto il ponte che collega Alzano Lombardo con Villa di Serio.

Ad un certo punto, però, il fiume si è ingrossato talmente tanto da rischiare l'esondazione e, prima ancora, di travolgere tutto quello che si trovava sotto il livello del ponte, compresi i due uomini. Alcuni passanti si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno lanciato l'allarme. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e il nucleo Speleo alpino fluviale (Saf), insieme ai carabinieri della stazione locale. In pochi minuti, sono riusciti a portare al sicuro i due uomini. Per precauzione, era stato fatto decollare anche l'elisoccorso da Varese.

Gli altri danni nella Bergamasca

Considerati i danni fatti dai temporali a fine settembre, la provincia di Bergamo si era preparata per questa nuova allerta aspettandosi nuovi disagi. Numerosi Comuni, per precauzione, hanno deciso di sospendere le lezioni di alcune scuole così da evitare di intasare le strade e mettere in pericolo i cittadini. Tuttavia, le conseguenze della nuova ondata di maltempo sono state più contenute rispetto all'ultima volta.

Nella città di Bergamo si è alzato di nuovo il livello del Tremana, ma non ha causato particolari danni. I disagi più importanti sono stati registrati in Val Seriana, dove torrenti e fiumi sono in piena. In particolare, è stata l'Alta Val Seriana a ricevere gli accumuli più significativi d'acqua, fino a 137 millimetri.

Altri torrenti sono esondati a Sant'Omobono Terme e sopra a Nembro, mentre un albero è caduto in strada a Carbegnino di Mapello. Più numerose, invece, le frane che hanno portato alla chiusura di alcune strade o a gravi rallentamenti del traffico, come a Gorno, Rota Imagna e a Blello.