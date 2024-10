video suggerito

Maltempo a Lodi, cade un albero sul dehors di un bar: una ferita È crollato un albero sul dehors di un locale di Piarda Ferrari a Lodi. All'interno c'era una signora che è rimasta ferita.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre, è crollato un albero sul dehors di un locale di Piarda Ferrari a Lodi. È stato colpita anche parte della struttura di un bar. All'interno c'era una signora che è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

L'intervento è avvenuto alle 18.07. I vigili del fuoco hanno rimosso l'albero e messo in sicurezza l'intera area. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. La donna non ha riportato gravi ferite.

Proseguono gli interventi dei soccorritori dovuti al maltempo. La Prefettura, il Consorzio Muzza e i vigili del fuoco stanno monitorando il fiume Adda che è colmo. Sono state anche monitorate le paratie per contenere la piena. I vigili del fuoco e la Protezione Civile hanno fatto evacuare l'agriturismo Geraletti di Boffalora.

L'allerta è massima anche in altre parti della Lombardia. Sia nella provincia di Cremona che Bergamo, nella giornata di oggi, è stato allarme per la piena del fiume Serio. Diverse persone che vivono a Vidolasco, frazione di Casale nel Cremasco, sono state evacuate. Due tralicci dell'alta tensione hanno ceduto verso il fiume e sono rimasti in bilico. I vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l'area. In valle Brembana è crollato un muretto ed è stata chiusa la strada provinciale tra Dossena e San Pellegrino Terme. Registrati anche allagamenti sulla strada statale 671 a Casnigo.