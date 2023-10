Due studenti minorenni rapinano con la pistola un supermercato a Milano: “Era solo una bravata” Due giovani avevano rapinato a giugno 2023 un negozio di alimentari in via Paolo Sarpi a Milano. È stato individuato anche il secondo responsabile del colpo che è stato trasferito in comunità su decisione del giudice.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

È stato individuato anche il secondo dei due giovani che lo scorso 3 giugno si erano resi responsabili di una rapina in un negozio di via Paolo Sarpi, nella Chinatown milanese. Si tratta di due minorenni stranieri insospettabili che frequentavano una delle scuole internazionali più prestigiose della città. Il più grande, 17 anni, è stato trasferito in una comunità.

La rapina in un negozio di Chinatown

Nella serata del 3 giugno, i due giovani erano entrati a volto coperto e incappucciati nel negozio di alimentari asiatici Chineat. Avvicinandosi alle casse, uno dei due aveva estratto una pistola intimando ai due commessi di aprire il cassetto del registratore. Uno di loro aveva consegnato 800 euro ai ladri che avevano guadagnato l'uscita di corsa.

Nel tentativo di fuggire, il più giovane, un 15enne ungherese, era stato bloccato con l'aiuto dei passanti. All'arrivo delle volanti della Questura era stato arrestato e trasferito prima al carcere minorile Cesare Beccaria e poi agli arresti domiciliari. Oggi non è sottoposto ad alcuna misura cautelare.

Il 17enne è stato trasferito in comunità

Nei giorni scorsi gli agenti della sezione Antirapina della Squadra Mobile di Milano hanno individuato il secondo dei due autori della rapina: un 17enne di origine cinese. Per arrivare al complice è stato decisivo l'interrogatorio del 15enne. Agli inquirenti si sarebbe giustificato indicando la rapina come una semplice bravata e facendo il nome di un ragazzo che frequentava la sua stessa scuola.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto per il 17enne il collocamento in comunità. Entrambi i giovani sono stati espulsi dalla scuola.