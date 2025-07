Due persone accoltellate nella notte in un appartamento di Gardone Val Trompia: in corso i rilievi dei carabinieri

La scorsa notte due persone sono state accoltellate in un appartamento di Inzino, a Gardone Val Trompia (Brescia). Entrambe sono state trasferite in ospedale in gravissime condizioni; anche una terza persona è stata portata al pronto soccorso senza gravi ferite. Non è ancora chiaro che cosa sia successo: i carabinieri stanno svolgendo approfondimenti nell’appartamento.

Foto di repertorio

Tutto è avvenuto nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, in un condominio isolato di Via Alessandro Volta, all'altezza del civico 109. Le persone coinvolte nell'aggressione sono tre: una ragazza di 25 anni, un uomo di 32 e una terza donna di cui non è stata resa nota l'età. Due di loro, non è chiaro con precisione chi, sono stati accoltellati e presentavano ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con due ambulanze, un'auto medica e un elicottero, hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso: uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Poliambulanza. Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso, il più alto per gravità. Anche la terza persona è stata portata al Poliambulanza, ma in codice verde.

Nell'appartamento sono arrivati anche i Carabinieri di Gardone Val Trompia, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. É probabile che nelle prossime ore i militari ascoltino le testimonianze dei vicini di casa.