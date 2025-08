Accoltellati al termine di una lite, una 25enne e un 32enne gravi in ospedale: si cerca l’aggressore nel Bresciano

Una 25enne e un 32enne sono stati accoltellati al culmine di una lite scoppiata in via Alessandro Volta a Inzino (Brescia) durante la notte tra mercoledì 30 luglio e giovedì 31 luglio. I due sono stati trasportati e operati d’urgenza in ospedale. Nel mentre, i militari sono in cerca dell’aggressore in fuga.

Nella notte tra mercoledì 30 luglio e giovedì 31 luglio si è consumata una violenta lite tra le strade di Gardone Val Trompia (Brescia). La colluttazione è culminata con l'accoltellamento di due giovani – un 32enne e una 25enne – che sono stati trasportati e operati d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati di fronte a un’abitazione di via Alessandro Volta a Inzino, una frazione del comune bresciano di Gardone Val Trompia, e le persone coinvolte sarebbero almeno tre, anche se i carabinieri che sono intervenuti non escludono che possano essere coinvolte anche altre persone.

Stando a quanto riferito, l'accoltellamento si sarebbe verificato al culmine di una lite. I due ragazzi che sono rimasti feriti sarebbero stati raggiunti da diversi fendenti all'altezza del torace e dell’addome. All’aggressione avrebbe assistito anche la figlia della donna che, però, non avrebbe riportato ferite in seguito alla colluttazione. Una volta sul posto i soccorritori, intervenuti a bordo di due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso in codice rosso, hanno deciso di trasportare d'urgenza i due feriti in ospedale dove sono stati sottoposti a un intervento chirurgico. Anche se, al momento, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Nel mentre, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno già raccolto le prime testimonianze e starebbero ora vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciare e identificare l'aggressore che si è dato alla fuga subito dopo i fatti. Al momento, però, l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che la lite possa essere legata a rivalità sentimentali.