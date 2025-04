video suggerito

Due incidenti in provincia di Lodi e Pavia, si ribalta un furgone e un'auto finisce fuori strada: sette feriti Questa mattina due incidenti si sono verificati a distanza di pochi minuti tra Lodi e Pavia. Nel primo, avvenuto sulla provinciale 235, un'auto ha perso il controllo ed è caduta nel fosso a bordo strada. Nel secondo invece, successo sulla A1, un furgone si è ribaltato dopo essersi scontrato con un'auto. Sette le persone coinvolte, portate in ospedale con alcune ferite.

L'auto finita fuori strada in provincia di Pavia (fonte: Vigili del fuoco)

Nella mattina di oggi, mercoledì 30 aprile, i vigili del fuoco del Comando di Lodi sono intervenuti sulla provinciale 235 e sull'autostrada A1 in direzione Nord per due incidenti. Nel primo, avvenuto in provincia di Pavia, un'automobile è finita fuori strada e si è ribaltata, mentre nel secondo due mezzi si sono scontrati e un furgone si è cappottato. Il bilancio totale è di sette persone ferite e trasportate in ospedale.

Il primo incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 9:00 sulla strada provinciale 235, all'altezza del Comune di Villanterio, in provincia di Pavia. Un'automobilista ha perso il controllo del mezzo e la sua macchina è finita fuori strada ribaltandosi nel fosso vicino. La conducente, una donna di 42 anni, è rimasta intrappolata tra le lamiere. I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano sono intervenuti con un'autopompa e sono riusciti a estrarre la donna dai rottami e a mettere in sicurezza i resti dell'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la vittima all'ospedale di Lodi.

Il furgone ribaltato e la macchina distrutta nello schianto (Fonte: vigili del fuoco)

Il secondo incidente, invece, è successo attorno alle 9:10 sull'Autostrada A1 nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi, all'altezza di Borghetto Lodigiano. In questo caso un'auto e un furgone si sono scontrati. Nell'impatto il camioncino, con a bordo cinque persone, si è ribaltato sulla strada poggiandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Lodi che, arrivati con un'autopompa, hanno messo in sicurezza i due mezzi. Sul luogo dello schianto sono accorsi anche i soccorritori del 118, che hanno prestato una prima assistenza alle sei persone coinvolte (una sull'auto e le altre cinque sul furgone), trasportando alcune di loro negli ospedali di Lodi e Melegnano. Insieme agli operatori sanitari sono arrivati anche gli agenti di Polizia Stradale che hanno fatto tutti i rilievi necessari per fare luce sulla dinamica dell'accaduto.