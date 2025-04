Incidente sull’Autostrada A1 nel Lodigiano, scontro tra due auto: 7 feriti e code verso Milano

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 aprile, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A1 e precisamente nel territorio che si trova tra Lodi e Casalpusterlengo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente su è verificato alle 9 in direzione Milano. Due automobili si sono scontrate e una delle due si è ribaltata. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici in codice rosso con tre ambulanze e un'automedica.

Ci sono sette feriti: una donna di 27 anni, un uomo di 29 anni, un altro di 32 anni, uno di 33 anni, uno di 36 e uno di 37 anni. L'età di un'altra persona non è ancora nota. Due persone sono state trasferite in codice verde: una all'ospedale di Melegnano e una di Lodi. Non è chiaro se gli altri feriti siano in pericolo di vita o meno.

I vigili del fuoco sono a lavoro per rimuovere i veicoli coinvolti dalla carreggiata. Le forze dell'ordine hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di soccorso e di accertamento, si sono registrate code chilometriche verso Milano. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni e notizie al riguardo.