Una donna trovata morta, un'altra dispersa ma per la quale ancora non si sono spente le speranze. È stata una giornata difficile, quella odierna, per i vigili del fuoco del comando di Sondrio. I pompieri erano impegnati nelle ricerche di due persone scomparse in Valtellina, entrambe donne. Una, di cui non si avevano più notizie dalla serata di domenica 10 gennaio, è stata purtroppo trovata morta in mattinata nella zona di Berbenno. Massimo il riserbo sull'identità della deceduta: il suo corpo è stato trovato dai pompieri attorno alle 11 in località Piani della Selvetta, nel territorio comunale di Colorina, in provincia di Sondrio. Fin da domenica sera per cercare la dispersa si erano mobilitate 22 squadre, con 20 mezzi e 67 uomini. Le ricerche si sono protratte fino alla mattinata di oggi anche con l'ausilio di un elicottero, unità cinofile, sommozzatori e droni: i vigili del fuoco hanno scandagliato le sponde e l'alveo del fiume Adda anche con l'ausilio di di gommoni, fino al ritrovamento del cadavere.

Proseguono le ricerche della seconda donna scomparsa

Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue adesso per tenere ancora viva la speranza relativamente alla seconda donna scomparsa in Valtellina. Si tratta di una persona di cui si sono perse le tracce da sabato 9 gennaio nella zona della Val Chiavenna. Per trovarla sono state impegnate finora 18 squadre, 68 vigili e 9 automezzi. Le ricerche, condotte anche con l'ausilio dei nuclei speciali, sono proseguite anche nella giornata odierna, nonostante le condizioni proibitive: da giorni ormai le temperature nella zona sono scese sotto lo zero, ma si continua a sperare di poter trovare ancora in vita la dispersa.