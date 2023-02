Due colleghi si scontrano con auto e moto in tangenziale: Agostino Serlini muore dopo due mesi in ospedale Il 59enne Agostino Serlini lo scorso 30 dicembre è stato vittima di un incidente mentre era in sella al suo scooter: si era scontrato con un’auto con alla guida un collega. L’uomo è morto due mesi dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Agostino Serlini è morto dopo due mesi di ricovero in ospedale. Il 59enne lo scorso 30 dicembre è stato vittima di un incidente mentre era in sella al suo scooter: fin sa subito le sue condizioni sono state considerate tragiche. Poi il soccorso e il ricovero in ospedale dove – come riporta Il Giornale di Brescia – le speranze di una ripresa si sono spente lunedì sera quando è stato dichiarato il decesso.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto il giorno prima dell'ultimo dell'anno lungo la tangenziale Ovest a Brescia. Stando alla dinamica dell'accaduto Agostino Serlini era uscito alle 14 dall'azienda in cui lavorava e come ogni giorno aveva preso la tangenziale per tornare a casa. Poi lo scontro con un'auto con alla guida un 23enne, un suo collega che anche lui stava raggiungendo casa. Subito la chiamata ai soccorsi. Serlini è stato trovato sul posto già in arresto cardiaco: i medici hanno provato a rianimarlo con successo. Da qui la corsa in ospedale dove però lunedì scorso le sue condizioni sono precipitate.

Ora il corpo a disposizione dell’autorità giudiziaria: resta da capire se verrà disposta l'autopsia. Tutto lo ricordano: lascia la moglie e tutta la sua famiglia.