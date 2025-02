video suggerito

Due bambine travolte da un 17enne in motorino a Gessate: stavano attraversando sulle strisce Questa mattina a Gessate due bambine di 12 e 13 anni sono state investite da un 17enne in motorino che le ha colpite mentre sorpassava una fila di automobili in coda. Fortunatamente avrebbero riportato solo lievi ferite.

Questa mattina due bambine di 12 e 13 anni sono state investite da una moto guidata da un 17enne mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali a Gessate. Nonostante l'impatto, le piccole sono state portate in ospedale solo con leggere ferite. Anche il conducente del motociclo ha riportato lievi lesioni ed è stato soccorso.

L'incidente è avvenuto oggi, mercoledì 12 febbraio, attorno alle 7:50, in via Monza. Stando alle prime ricostruzioni, alcune automobili si sarebbero fermate in coda davanti alle strisce pedonali per fare attraversare le due bambine. Un ragazzo di 17 anni a bordo di un motorino avrebbe sorpassato la colonna di macchine e, non vedendo le due piccole, le avrebbe colpite.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori sono intervenuti con due ambulanze e un'auto medica. Fortunatamente le due bambine avrebbero riportato solo lievi lesioni e sono state trasferite in codice verde agli ospedali di Melzo e di Vimercate, insieme al 17enne che è rimasto leggermente ferito.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Gessate che sta effettuando tutti i rilievi necessari a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità del 17enne alla guida della moto.