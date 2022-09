Dove alloggiava la Regina Elisabetta II quando era a Milano Tra camere da letto, piscina privata e spa: ecco dove alloggiava la Regina Elisabetta quando era a Milano.

Tre camere da letto, l'ascensore che arriva direttamente all'interno della lussuosa suite e una sala da pranzo autonoma, oltre ad un mega terrazzo da cui si può osservare dall'alto la meraviglia di Milano. Questa la residenza milanese della Regina Elisabetta II, morta oggi – giovedì 8 settembre 2022 – all'età di 96 anni. La Presidential Suite del miglior albergo di Milano, il Principe di Savoia, è posto al decimo piano del palazzo che sorge in piazza della Repubblica, a due passi dalla stazione Centrale e da Porta Venezia.

La piscina della Presidential Suite (Credit: Dorchestercollection.com)

Dove alloggiava a Milano la Regina Elisabetta II

Elisabetta II, che è stata a Milano nel 1961 e nel 2000, ha soggiornato nella Presidential Suite certamente in occasione della sua seconda visita meneghina. Al suo interno, la lussuosissima residenza del decimo piano, ospita anche una piscina privata con spa. Sul sito del Principe di Savoia si legge che la suite, oltre alle camere da letto e alla sala da pranzo indipendente, presenta "un ambiente in stile pompeiano con piscina".

Uno scorcio di una delle tre camere da letto della Presidential Suite (Credit: Dorchestercollection.com)

La Presidential Suite dell'Hotel Principe di Savoia, il più lussuoso della città

Nel corso degli anni, le più grandi star del cinema mondiale vi hanno alloggiato, mentre altre volte vi si sono recati solamente per recitare al suo interno, essendo la Presidential Suite molto gettonata per diventare set di film e produzioni cinematografiche in generale. La Regina Elisabetta, dunque, non può che essersi sentita a casa. Tra sfarzo, glamour, comodità e tutto il meglio che una stanza d'albergo possa offrire, la sovrana spirata oggi dopo 70 anni di regno, è stata trattata come Sua Maestà si aspetta.