Donna trovata morta ai lati di una strada: l’ipotesi che sia stata investita da un automobilista in fuga Una donna è stata trovata morta questa mattina su una strada di Nibionno, in provincia di Lecco. Si ipotizza che possa averla investita un pirata della strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina lungo una strada di Nibionno, in provincia di Lecco. I soccorritori sono stati avvertiti attorno alle 8:00 del mattino, ma al loro arrivo per la vittima non c'era già più nulla da fare. La zona è stata circondata dai Carabinieri che hanno posto il divieto di accesso e stanno facendo tutti i rilievi necessari per chiarire l'identità della vittima e le cause della morte. Uno dei sospetti riguarda un possibile investimento da parte di un'auto pirata che si sarebbe data alla fuga dopo aver travolto la donna.

Il corpo della donna è stato trovato su una strada in località Gaggio, lungo la strada di servizio parallela alla Superstrada 36, in direzione Milano. L'identità della vittima per il momento rimane ignota, così come non ci sono certezze sulle cause del decesso. A nulla è servito, per la donna, l'intervento dei soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia. I carabinieri, giunti sul posto per le prime verifiche, stanno ora indagando per ricostruire l'accaduto.