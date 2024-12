video suggerito

Chi era Ambra De Dionigi, la donna trovata morta dopo essere stata investita da un pirata della strada La donna trovata morta ai bordi di una strada a Nibionno, in provincia di Lecco, si chiamava Ambra De Dionigi. Aveva 29 anni, abitava a Pasturo, amava i viaggi e gli animali. I concittadini la ricordano come una ragazza eccentrica, solare e buona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Ambra De Dionigi la 29enne che la mattina di lunedì 23 dicembre è stata trovata morta su una strada di Nibionno, in provincia di Lecco. Era residente a Pasturo, in Valsassina, ma amava viaggiare, tanto che recentemente era stata in Francia e in Spagna per la vendemmia e la raccolta delle mele.

I suoi concittadini, racconta il sito PrimaMerate, la ricordano come una ragazza eccentrica, solare e buona. Era un'amante degli animali e non si separava mai dal suo cane. La donna è stata trovata morta lunedì 23 dicembre attorno alle 8:00 del mattino in località Gaggio, nei pressi di una ciclopedonale che corre parallela alla Superstrada 36, in direzione Milano. A nulla era servito l'intervento dei soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia: al loro arrivo la donna era risultata già morta.

Le indagini dei Carabinieri si sono subito concentrate sull'ipotesi di un investimento da parte di un pirata della strada che, dopo aver travolto la ragazza, si sarebbe dato alla fuga. Il sospetto dei militari sarebbe stato poi confermato dai video registrati dalle telecamere di sicurezza della zona. Nelle immagini si vedrebbe infatti un furgone di colore chiaro allontanarsi dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso.

Il comando provinciale dei Carabinieri di Lecco è ora alla ricerca dell'uomo alla guida del veicolo, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.