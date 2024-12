video suggerito

Donna trovata morta a bordo strada, è stata investita da un pirata: si cerca un furgone bianco Il corpo senza vita trovato a Nibionno (Lecco) nella mattinata di oggi lunedì 23 dicembre. Le telecamere di zona hanno ripreso un furgone bianco in fuga, ora ricercato dai carabinieri.

È stata investita da un mezzo pirata la donna che è stata trovata senza vita oggi, lunedì 23 dicembre, a bordo strada della statale di Nibionno (Lecco) in località Gaggio, direzione Milano. Le telecamere di zona, visionate dai carabinieri, avrebbero infatti immortalato un furgone di colore chiaro allontanarsi dalla scena dell'investimento: è il conducente della vettura l'uomo che i carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, stanno cercando adesso.

Restano comunque tanti i punti ancora da chiarire. Come il motivo per il quale la vittima, ritrovata intorno alle 8 di mattina nei pressi di un’area industriale davanti al parcheggio di un’azienda, si trovasse proprio in quel luogo, nei pressi di un ponte lungo il viale che immette sulla superstrada 36. Una località, in realtà, a poche centinaia di metri dal boschetto della droga di Veduggio.