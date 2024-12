Domani 31 dicembre i funerali di Ambra De Dionigi, travolta e uccisa da un pirata della strada ancora sconosciuto

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Verranno celebrati domani 31 dicembre i funerali di Ambra De Dionigi, la ragazza travolta e uccisa da un furgone a Nibionno (Lecco) nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre. Il pirata della squadra non ha ancora un'identità: l'incidente è avvenuto in una zona molto isolata e sprovvista delle telecamere di video-sorveglianza della zona. Questo rende complicato individuare il responsabile, che intanto non si è costituito.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Pasturo, in provincia di Lecco, alle 15. Stasera invece alle 20 si potrà partecipare al rosario sempre nella stessa chiesa.

Ambra De Dionigi, 29 anni, è morta il 23 dicembre lungo il controviale della Statale 36 in località Gaggio. Il suo corpo è stato trovato a lato della strada: da qui l'ipotesi, poi diventata sempre più certa, che sia stata vittima di un pirata della strada. Tra gli altri accertamenti utili alle indagini, quello che il pirata fosse alla guida di un furgone chiaro ma non si conosce il modello. La zona dell'incidente è avvenuto a ridosso dei boschi della droga vicini alla superstrada Milano-Lecco: qui l'altra ipotesi è che l'automobilista potrebbe essere uno degli acquirenti degli spacciatori. Tutto resta ancora da accertarsi.

Cinzia Baruffaldi, mamma di Ambra De Dionigi, ai microfoni del TgR, aveva tenuto a dire: "Chi sa parli. Non devo lanciare appelli… la coscienza ce l’abbiamo tutti e se hanno un po’ di coscienza devono dire, deve parlare". Poi spiega quello che potrebbe essere accaduto: "Era lì da amici, è uscita a fumarsi una sigaretta e avrà fatto due passi a piedi". Infine il furgone che l'ha travolta.