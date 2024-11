video suggerito

Trovato il corpo di una donna in una casa a Como: sarebbe morta più di un anno fa Il corpo di una donna di 57 anni è stato trovato in un appartamento a Como: la donna è morta più di un anno fa. Indagini ancora in corso.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 29 novembre, è stato trovato il corpo di una donna in una casa a Como. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il cadavere apparterebbe a una donna di 57 anni. Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento del centro storico e precisamente in via Cesare Cantù. A dare l'allarme è stato un vicino di casa. L'uomo avrebbe infatti segnalato un cattivo odore che proveniva proprio dall'appartamento.

Sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti. Gli investigatori hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per poter forzare la porta. Una volta fatto, sono entrati nell'abitazione e hanno fatto la macabra scoperta. Sono stati proprio gli agenti a ritrovare il corpo. Hanno poi perquisito l'appartamento e trovato i documenti. La donna sarebbe nata nel 1967 a Fiume. Saranno però necessarie ulteriori verifiche per avere conferma sull'identità della vittima.

Sono stati svolti rilievi sul corpo che poi, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, è stato portato nella camera mortuaria dell'ospedale Sant'Anna in attesa delle disposizioni della procura di Como. Certo è che nessuno sembrerebbe essersi accorto di nulla. Bisognerà infatti capire se vi siano parenti o amici da contattare e avvisarli di quanto accaduto. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.