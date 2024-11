video suggerito

Trovato il cadavere di una donna nel lago di Como: l'allarme lanciato da più paesi A Pratello, in provincia di Lecco, è stato trovato il cadavere di una donna di 50 anni nel lago di Como. Si indaga per capire cosa sia successo.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna di 50 anni è morta nel lago di Como. Tutto è accaduto a Pradello, in provincia di Lecco, oggi mercoledì 6 novembre. Stando alle prime informazioni, alcuni passanti hanno notato il cadavere in acqua nel primo pomeriggio e in un primo momento a Paderno d'Adda. Sul posto in pochissimi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, ma le loro ricerche hanno dato esito negativo.

Passa poco tempo e i vigili del fuoco ricevono un secondo allarme più verso Abbadia Lariana, sempre nel Lecchese. Il corpo alla fine è stato rinvenuto a Pradello dove i sanitari sono arrivati in codice rosso: qui si sono precipitati i medici in ambulanza e in automedica ma purtroppo per la 50enne non c'è stato più nulla da fare. Bisognerà capire ora cosa sia successo. Le forze dell'ordine non escludono nessuna pista investigativa.