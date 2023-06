Ragazza di 19 anni trascinata dalla corrente e scomparsa nel fiume: ricerche in corso Una 19enne è caduta nel fiume Adda ed è è scomparsa, trascinata via dalla corrente: è successo oggi pomeriggio intorno alle 16 all’altezza di Calusco, provincia di Bergamo: in azione sommozzatori, elicotteri e vigili del fuoco. Si trovava in compagnia del fidanzato.

Una giovane donna di 19 anni è caduta nel fiume Adda ed è è scomparsa, trascinata via dalla corrente: è successo oggi pomeriggio intorno alle 16 all'altezza di Calusco d'Adda, provincia di Bergamo. Sono ancora impegnate nelle ricerche le squadre dei Vigili del fuoco e dei sommozzatori del corpo volontari di Treviglio, che insieme a due elicotteri stanno perlustrando da ore il corso del fiume per tentare di ritrovarla: per il momento, senza alcun esito.

La dinamica dell'incidente

Resta ancora da chiarire la dinamica della caduta che ha portato via la ragazza inghiottendola nel nulla. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava in compagnia del fidanzato e stava cercando di attraversare il fiume.

L'ultimo caso a Sirmione (Brescia)

Acque pericolose che come ogni estate mietono tante vittime, tra shock termici e forti correnti. L'ultimo, in ordine di tempo, il turista di 25 anni che venerdì si è immerso nel lago di Garda (a Sirmione, provincia di Brescia) per non riemergere più. Il ragazzo, riportato a riva dal bagnino, aveva già perso conoscenza pochi minuti dopo il tuffo: trasportato d'urgenza in ospedale, è morto durante il ricovero in terapia intensiva.