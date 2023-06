Come si è salvata la 19enne trascinata per più di un chilometro dalla corrente del fiume Adda Una ragazza di 19 anni è riuscita a salvarsi dopo essere stata trascinata per più di un chilometro dalla corrente del fiume Adda. L’incidente è avvenuto alle 16 di domenica 25 giugno e la giovane è stata ritrovata 4 ore più tardi.

A cura di Enrico Spaccini

I soccorsi in azione nel fiume Adda (foto da Sei di Calusco d’Adda Se…)

La notizia del ritrovamento della ragazza di 19 anni di Usmate Velate (in provincia di Monza e della Brianza) caduta nel fiume Adda è iniziata a rimbalzare tra i soccorritori intorno alle 20:30 di ieri sera, domenica 24 giugno. Erano passate più di quattro ore da quando era stata inghiottita dalla corrente a Calusco, in provincia di Bergamo, dove stava facendo il bagno insieme ad alcuni amici. Con il tempo che passava, alcuni di loro avevano iniziato a sentirsi male pensando di non rivedere più la 19enne. Per fortuna, la ragazza se l'è cavata solo con uno grande spavento e un taglio al sopracciglio.

La 19enne si è salvata aggrappandosi ai rovi

Secondo quanto ha raccontato ai soccorritori, la 19enne sarebbe scivolata mentre era sulle spalle di un amico. Erano circa le 16 e stavano cercando di raggiungere una roccia a valle della diga vecchia, all'altezza della chiesa di Santa Maria Addolorata in un punto in cui ci sarebbe il divieto di balneazione.

Ad un certo punto, però, le gambe dell'amico avrebbero ceduto facendo cadere la ragazza in acqua, poi subito trascinata dalla corrente dell'Adda. Il fiume l'avrebbe portata via con sé per oltre un chilometro. La 19enne, però, avrebbe approfittato di un momento in cui si è trovata vicina alla riva aggrappandosi ai rovi e arrampicandosi fino a raggiungere la strada.

L'intervento dei soccorritori e il ritrovamento

Per cercarla si sono alzati due elicotteri, uno del 118 e uno dei vigili del fuoco di Malpensa. Si sono mossi i sommozzatori volontari di Treviglio e i vigili del fuoco di Dalmine. I soccorritori hanno risalito il fiume partendo da Trezzo, passando per Porto d'Adda, Suisio e Medolago fermandosi davanti alla Medolago Beach in attesa che dagli elicotteri arrivasse qualche notizia.

Alle 20:30 circa, una squadra di vigili del fuoco di Monza hanno comunicato di aver visto una ragazza che corrispondeva alla descrizione fornita camminare su una pista ciclabile all'altezza di Porto d'Adda. Intercettata, era proprio la 19enne caduta quattro ore prima che tremava, ma che ha riportato solo un taglio sul sopracciglio.