Chi era Manuel Moranda, il ragazzo di 15 anni morto per un bagno nel fiume Ticino Manuel Moranda era andato con un paio di amici lungo le rive del Ticino vicino a Zerbolò. I ragazzi avrebbero messo i piedi in acqua, ma la corrente ha trascinato sul fondo il 15enne.

A cura di Enrico Spaccini

Manuel Moranda

Manuel Moranda è deceduto domenica sera, 4 giugno, dopo un breve ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. Il ragazzo di 15 anni, originario del comune milanese di Motta Visconti ma residente da qualche anno a Trivolzio (Pavia), aveva provato a fare il bagno nel fiume Ticino insieme a un paio di amici quel pomeriggio. La corrente, o un mulinello, lo avrebbe trascinato sott'acqua provocandogli l'annegamento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è stato estratto in stato di incoscienza ed è deceduto poche ore più tardi.

L'annegamento nel Ticino

Da cinque anni il 15enne viveva con mamma, papà, sorella e tre fratelli a Trivolzio e frequentava l'istituto tecnico di Pavia. Con due amici Manuel aveva raggiunto un tratto del fiume Ticino a Torre d'Isola vicino a Zerbolò, nel Pavese, in cui pare sia in vigore il divieto di balneazione. Su questo stanno indagato i carabinieri che dovranno anche accertare la dinamica.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, Manuel era entrato in acqua solo con i piedi. Ad un certo punto l'acqua lo avrebbe trascinato fino a portarlo sott'acqua. Gli altri due amici sono riusciti, invece, a tornare a riva e a correre per chiedere aiuto.

L'intervento dei soccorsi e il decesso in ospedale

L'allarme al 112 poi sarebbe arrivato anche dalla sponda opposta del Ticino, dalla spiaggia detta dell'ex-colonia di Zerbolò. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare il 15enne. Manuel era ancora in vita, ma in stato di incoscienza. Per questo motivo il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo con l'eliambulanza.

Una volta rintracciati dai carabinieri, anche i genitori sono accorsi al Papa Giovanni XXIII ma Manuel era ormai in condizioni disperate A dare notizia del decesso è stato il sindaco di Trivolzio, Roberto Villani: "Con grande tristezza esprimiamo tutto il nostro cordoglio per la perdita di questa giovane vita".