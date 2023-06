La ragazza caduta nel fiume e trovata viva dopo 4 ore: “Non ricordo nulla” La 19enne che ieri pomeriggio è caduta nel fiume Adda ed è stata portata via dalla corrente non ricorda nulla di quanto accaduto: fortunatamente sta bene e potrà presentarsi all’orale di maturità.

Sta bene ma non ricorsa nulla di quello che è accaduto la 19enne che ieri pomeriggio è caduta nel fiume Adda ed è stata portata via dalla corrente. I soccorritori l'hanno trovata quattro ore dopo di ricerca: la giovane ha riportato qualche livido ma non ricorda come sia stato possibile che sia sopravvissuta alle rapide a tratti molto forti presenti nel fiume.

La caduta nel fiume

Stando alla ricostruzione la giovane, residente a Usmate, ieri pomeriggio si trovava alle Pozze di Calusco, in provincia di Bergamo. Il posto è molto frequentato perché la natura forma delle vasche naturali con cascate e rapide. La 19enne era in compagnia del fidanzato e di alcuni amici quando è caduta ed è stata trascinata via dalle rapide.

L'allarme lanciato dagli amici

Il ragazzo e gli amici hanno provato a evitare che si allontanasse ma la corrente era troppo forte. Subito così hanno allertato i soccorritori: i poco tempo sono stati attivati i sanitari di Areu, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri. Sul campo sono decollati anche gli elicotteri. La ragazza è stata trovata quasi quattro ore più tardi a Cornate d'Adda, in provincia di Monza e Brianza. A notarla sulle rive del fiume è stato un passante che aveva capito che la ragazza era in difficoltà. Avrebbe subito detto di non ricordare quanto le era accaduto. Con l'aiuto del passante è riuscita però a chiamare la madre che a sua volta ha allertato i soccorsi.

La giovane sta bene

I sanitari si sono precipitati dalla giovane che l'hanno trovato in buone condizioni nonostante quello che era accaduto. La giovane aveva qualche livido e la perdita di memoria a breve termine dovuta molto probabilmente al trauma subito. Poi è stata trasferita all'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, la ragazza non è in gravi condizioni. È stata dimessa giusto in tempo per portare a termine la sua maturità: la 19enne infatti è impegnata con gli esami scolastici. Ha eseguito già le prove scritte, ora le manca l'orale. Fortunatamente riuscirà a presentarsi davanti ai professori.