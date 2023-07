Concetta Balzano trovata morta nel fiume dopo due giorni dalla scomparsa: era mamma di un bimbo di 3 anni Concetta Balzano, la donna di 32 anni di cui si erano perse le tracce dal 13 luglio, è stata trovata morta nel fiume da un passante.

A cura di Giorgia Venturini

È stata ritrovata senza vita Concetta Balzano, la donna di 32 anni di cui si erano perse le tracce qualche giorno fa. Il suo corpo è stato trovato nel pomeriggio di sabato 15 luglio nel fiume a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova. L'ultima volta era stata vista a Peschiera del Garda lo scorso 13 luglio, poi la triste notizia due giorni dopo.

Il fidanzato aveva allertato la scomparsa

La donna era madre di un bimbo di 3 anni: viveva a Rovigo ma da poco si era trasferita a Peschiera per cercare un lavoro stagionale. Ad allertare le forze dell'ordine era stato il fidanzato dopo alcune ore che non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Da qui le ricerche.

Il cadavere trovato da un ciclista

A trovare il cadavere della donna è stato un ciclista di passaggio nella tarda serata di venerdì 14 luglio mentre si trovava sulla ciclabile che collega Mantova a Peschiera. Il corpo non aveva documenti con sé e quindi ci sono volute alcune ore per identificare la vittima. Poi è arrivata la conferma che si trattasse proprio di Concetta Balzano. Ora si indaga per capire cosa sia successo: al momento non si esclude nessuna pista investigativa. Al momento però non sarebbero presenti segni di violenza sul corpo della donna.