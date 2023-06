Si tuffa nel lago di Garda a Sirmione e non riemerge più: morto un ragazzo di 25 anni Un ragazzo di 25 anni è deceduto dopo essersi tuffato nel lago di Garda. I primi a soccorrerlo sono stati gli amici che erano con lui alla spiaggia Giamaica di Sirmione.

A cura di Enrico Spaccini

Un ragazzo di 25 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi, sabato 24 giugno, all'ospedale di Desenzano. Era arrivato al pronto soccorso in elicottero dopo che era stato recuperato nel lago di Garda. Si trovava insieme ad alcuni amici quando si è tuffato in acqua dalla spiaggia Giamaica a Sirmione, sotto le grotte di Catullo. Vedendo che non riemergeva più, i ragazzi che erano con lui e il bagnino sono intervenuti riportandolo a riva ed effettuando le prime manovre di rianimazione. Il 25enne di Reggio Emilia, però, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Erano circa le 13:30 quando è stato dato l'allarme. I primi a intervenire sono stati proprio gli amici che si trovavano con il 25enne alla spiaggia Giamaica. Sul posto, poi, è arrivata anche la Guardia costiera con il gommone e la moto d'acqua che ha continuato a eseguire le manovre salvavita iniziate dal bagnino della zona. La Croce rossa italiana e i vigili del fuoco hanno poi deciso di portarlo in ospedale con l'elicottero decollato da Brescia.

Poco dopo il suo arrivo in condizioni disperate a Desenzano, però, il ragazzo è morto. Ora sono in corso gli accertamenti del caso per poter comprendere cosa gli sia accaduto. Non è escluso che sia stato un improvviso malore a farlo restare in acqua più del dovuto. Le attività investigative per ricostruire l'evento sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Desenzano che saranno coordinato dal pm di turno della Procura di Brescia.

In segno di rispetto, il Comune di Sirmione ha deciso di annullare la cerimonia di consegna della Bandiera blu prevista per questa sera proprio alla spiaggia Giamaica