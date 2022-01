Donna precipita da un ponte pedonale a Milano: è gravissima Una donna si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo essere precipitata da un ponte pedonale zona Monte Stella a Milano. Disperata la corsa in codice rosso. Su quanto accaduto indaga la polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia nel pomeriggio di ieri venerdì 28 gennaio. Una donna di 55 anni è caduta dal ponte pedonale in viale Alcide de Gasperi, vicino al Monte Stella, zona Nord di Milano: subito è stata soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale dove ora è ricoverata in prognosi riservata.

Il trasporto in codice rosso in ospedale

Stando alle prime informazioni, è accaduto ieri attorno alle 14. La donna ha riportato gravi traumi nell'impatto a terra: sarebbe precipitata da un'altezza di circa 4 metri e lo schianto è stato violento. Poi la corsa disperata in codice rosso all'ospedale dove sta lottando per la vita e la morte. Ora gli agenti della polizia locale sono al lavoro per cercare di capire con esattezza quanto accaduto e capire se si è trattato di un episodio di violenza. Al momento tra le ipotesi più probabili quella che si possa essere trattato di un gesto volontario o accidentale. Le telecamere della zona potrebbe chiarire tutti i dubbi.

Donna di 60 anni travolta dal treno

Sei giorni fa una donna di 60 anni è stata travolta e ferita da un treno alla stazione di Morbegno, in provincia di Sondrio. La 60enne è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 ed è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, la donna è stata soccorsa pochi minuti dopo le 13.30 di lunedì 24 gennaio. La donna è stata soccorsa e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. I militari e i poliziotti si sono messi al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di video-sorveglianza.