Morbegno, donna travolta da un treno in stazione: ricoverata in gravi condizioni Una donna di 60 anni è stata travolta e ferita da un treno alla stazione di Morbegno, in provincia di Sondrio.

Una donna di 60 anni è stata travolta e ferita da un treno alla stazione di Morbegno, in provincia di Sondrio. Lo riporta il sito di Trenord che specifica come l'investimento è avvenuto sui binari. La 60enne è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 ed è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Donna travolta da un treno alla stazione di Morbegno

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, la donna è stata soccorsa pochi minuti dopo le 13.30 di oggi, lunedì 24 gennaio. Il codice di criticità era inizialmente giallo ma il personale medico intervenuto ha da subito notato la gravità della ferita riportata dalla donna, inizialmente considerata più lieve. Per questo motivo, l'hanno prontamente medicata e stabilizzata in loco prima di trasportarla in codice rosso con l'elisoccorso al nosocomio di Bergamo dove è stata presa in cura dai dottori.

Indagini affidate a carabinieri e polizia ferroviaria

Alla stazione di Morbegno sono arrivati anche i vigili del fuoco di Sondrio e i carabinieri della Compagnia del capoluogo di provincia. I primi hanno aiutato i medici del 118 a soccorrere la donna mentre i secondi hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto insieme agli agenti della polizia ferroviaria del comparto di Milano. I militari e i poliziotti ascolteranno anche le testimonianze dei presenti e, con ogni probabilità, guarderanno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La circolazione della linea è stata temporaneamente sospesa per consentire agli operatori di soccorrere la donna.