Donna investita da un treno a Lambrate, morta sul colpo: ritardi nella circolazione dei treni Il macchinista è stato visitato dai sanitari per lo shock. Leggeri i disagi alla circolazione dei treni, che al momento registrano ritardi intorno ai 20 minuti rispetto all’orario previsto.

È morta sul colpo la donna che stamattina è stata presa in pieno da un treno di passaggio alla stazione di Lambrate, Milano. Stando alle primissime ricostruzioni il dramma si sarebbe consumato al binario 11, di prima mattina (intorno alle 5.20). Leggeri i disagi alla circolazione dei treni per i passeggeri, che al momento registrano ritardi intorno ai 20 minuti rispetto all'orario previsto.

Il macchinista in stato di shock e la vittima ancora da identificare

Il convoglio, che viaggiava verso sud in direzione della stazione di Milano Rogoredo, avrebbe centrato in pieno la donna e l'avrebbe uccisa sul colpo: il macchinista, un 59enne è stato visitato dai sanitari accorsi sul posto per il forte stato di shock. Ancora da identificare invece la vittima, che pare abbia compiuto un gesto volontario.

Lo sciopero di oggi venerdì 16 dicembre

Una giornata già difficile per i tantissimi pendolari che attraversano gli scali ferroviari del capoluogo lombardo, dal momento che per oggi venerdì 18 dicembre è stato annunciato uno sciopero nazionale contro la legge di Bilancio che vede coinvolte le sigle sindacali di Cgil e Uil. Per quanto riguarda la circolazione dei treni, il personale di Trenord potrebbe incrociare le braccia dalle ore 9 alle 13.

L'azienda ha fatto sapere che le fasce orarie di garanzia non saranno coinvolte nell'agitazione. E che tutti i treni che partiranno prima delle 9 arriveranno a fine corsa, purché abbiamo l'orario di destinazione finale entro le 10. Saranno inoltre previsti bus sostitutivi che raggiungeranno l'aeroporto di Malpensa, senza però effettuare fermate intermedie.