Sciopero 16 dicembre 2022: gli orari dei treni Trenitalia per regionali, Intercity e Frecce Domani, 16 dicembre, si concluderà la settimana di scioperi indetti da Cgil e Uil in tutte le regioni italiane: possibili disagi per chi viaggia in treno. Ecco quali saranno le fasce di garanzia del servizio.

A cura di Davide Falcioni

Domani, venerdì 16 dicembre, lavoratrici e lavoratori iscritti a Cgil e Uil parteciperanno a uno sciopero generale proclamato contro la legge di bilancio varata dal governo Meloni, un provvedimento giudicato iniquo e incapace fornire risposte a milioni di persone in difficoltà economiche.

La mobilitazione di domani rappresenterà il culmine di una settimana di proteste e vedrà il coinvolgimento di vari settori, dai trasporti alla pubblica amministrazione, fino ai benzinai delle autostrade. Per questo si registreranno particolari disagi soprattutto nelle grandi città, e soprattutto per i fruitori di autobus, treni, metropolitane e tram. Come sempre, tuttavia, saranno previste fasce orarie in cui verrà garantito il servizio di trasporto.

Dopo le mobilitazioni regionali di questi giorni domani si scenderà in piazza in Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Maurizio Landini concluderà la manifestazione che si terrà a Roma, in piazza Madonna di Loreto, a partire dalle ore 10.

Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per tutto il resto dello "Stivale", la chiamata di Cgil e Uil a incrociare le braccia e a organizzare manifestazioni nelle principali piazze italiane è stata in questi giorni forte e ascoltata e domani vedrà il suo culmine. La mobilitazione sarà tuttavia diversa da città a città: a Napoli, ad esempio, si sciopererà dalle 9 alle 13; a Roma dalle 20 alle 24 e a Milano dalle 18 alle 22.

Sciopero generale il 16 dicembre, le motivazioni di Cgil e Uil

Lo sciopero è stato proclamato da Cgil e Uil a partire dal 12 e fino al 16 dicembre. I sindacati protestano contro la legge di Bilancio 2023 del governo Meloni e chiedono l'aumento dei salari con la detassazione sugli aumenti dei contratti nazionali, tutele per tutte le forme di lavoro, eliminazione del precariato con l'introduzione di un unico contratto di inserimento al lavoro con contenuto formativo, una riforma fiscale basata sul principio della progressività, la tassazione degli extraprofitti delle società, la rivalutazione delle pensioni e maggiori risorse per diritto all'istruzione e sanità.

Spiegano le due organizzazioni sindacali in una nota congiunta: "Una legge di Bilancio che non dà risposte ai problemi del Paese, al lavoro, all’ambiente, al welfare. Servono significativi interventi ed investimenti per il lavoro, per la sostenibilità ambientale, per la sanità pubblica, per la scuola e l’università, per i servizi sociali. Questa legge di Bilancio non affronta l’emergenza salariale, aumenta la precarietà del lavoro, fa crescere l’illegalità fiscale, attacca i poveri, premia i privilegiati, mentre sarebbe necessaria una politica di giustizia fiscale, di riduzione delle diseguaglianze, di lotta alla povertà".

Gli orari Trenitalia per i treni regionali e Intercity

Lo sciopero generale di domani, 16 dicembre, impatterà soprattutto sul mondo dei trasporti. Per quanto riguarda il servizio ferroviario, la protesta è stata indetta a partire dalla mezzanotte, ma verranno comunque garantiti i treni dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, garantite anche le Frecce. Sempre venerdì 16, i mezzi di Trenord si fermeranno dalle 9 alle 13, con la garanzia di circolazione dei soli treni in partenza entro le 9 e con arrivo alla destinazione finale entro le 10.

Spiega Trenitalia: "Dalle ore 9:01 alle ore 17:00 di venerdì 16 dicembre 2022 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane delle Regioni Toscana, Lazio, Campania, Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria. Per i treni Regionali, nelle regioni interessate e in quelle limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, sul sito www.trenitaliatper.it, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti".

Viaggi garantiti su Frecce e treni alta velocità Italo

In una nota Trenitalia spiega che, "sulla base delle attuali previsioni le Frecce viaggeranno regolarmente". Per informazioni ulteriori si rimanda al sito Trenitalia.com, all'app Trenitalia e al numero verde gratuito 800 89 20 21. Anche coloro che viaggeranno con Italo potranno subire disagi: per questo la compagnia ha pubblicato un elenco dei treni garantiti.

Gli orari dello sciopero città per città

Lo sciopero proclamato da Cgil e Uil ha avuto inizio lunedì 12 dicembre e si concluderà domani, venerdì 16. La prima regione a mobilitarsi è stata la Calabria, poi è stata la volta della Sicilia e dell’Umbria. La Puglia ha scioperato ieri, giovedì 14 dicembre, così come il Trentino, la Valle d’Aosta e il Veneto. Giovedì 15 dicembre hanno incrociato le braccia anche le lavoratrici e i lavoratori di Abruzzo, Marche e Piemonte.

Domani, venerdì 16 dicembre, scenderanno in piazza, contestualmente agli scioperi, tutte le altre regioni: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Maurizio Landini concluderà la manifestazione che si terrà a Roma, in piazza Madonna di Loreto, a partire dalle ore 10.

Vediamo orari e modalità della protesta nelle principali città: