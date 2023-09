Donna incinta picchiata davanti al figlio e spinta giù dalle scale dal compagno L’uomo, completamente ubriaco, è stato rintracciato e fermato sotto casa dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. È un 42enne di Ponte Lambro, periferia est di Milano.

Immagine di repertorio

Minacciata e insultata davanti al figlio minorenne. E poi spinta giù dalle scale con il pancione. È stato arrestato il compagno della donna, un uomo di 42 anni con domicilio a Ponte Lambro, periferia est di Milano: il convivente, completamente ubriaco, è stato rintracciato e fermato sotto casa dai Carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima, che ha riportato lievi escoriazioni, è stata invece trasportata in ospedale per essere visitata.

A riferire i fatti è MilanoToday. L'allarme è scattato poco dopo le 10 di ieri, venerdì 29 settembre, quando i residenti di un condominio di Ponte Lambro hanno segnalato al 112 una furibonda lite tra una coppia. I carabinieri del nucleo radiomobile, subito intervenuti, hanno immediatamente raggiunto e messo in sicurezza la donna, che ha 29 anni ed è cittadina albanese.

L'ennesimo episodio di violenza domestica che segue quello, purtroppo ravvicinato, accaduto a Pavia. In questo caso, durante un'accesa discussione casalinga tra moglie e marito, quest'ultimo avrebbe sferrato un pugno alla televisione di casa e, soprattutto, scagliato la figlia di 6 mesi a terra con rabbia. La piccola, trasportata in ospedale con un trauma cranico, si sta lentamente riprendendo. Il padre, invece, è stato immediatamente denunciato per lesioni e allontanato dal nucleo familiare attraverso la procedura di Codice rosso, attivata per tutelare fin da subito le vittime: la moglie avrebbe infatti raccontato agli inquirenti di subire continuamente soprusi e angherie di ogni genere.