video suggerito

Dimesso dall’ospedale il 17enne scomparso 20 giorni fa a Garbagnate: “Dormivo in un deposito abbandonato” È stato ritrovato oggi, martedì 1 aprile, N.Y.B., il 17enne di Garbagnate Milanese che si era allontanato dalla propria casa l’11 marzo scorso. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, dopo essere stato ricoverato al San Paolo di Milano per alcuni accertamenti il ragazzo sarebbe stato dimesso dall’ospedale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato ritrovato questa mattina, martedì 1 aprile, N.Y.B., il 17enne di Garbagnate Milanese che si era allontanato dalla propria casa l’11 marzo scorso. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, dopo essere stato ricoverato al San Paolo di Milano per alcuni accertamenti il ragazzo sarebbe stato dimesso dall'ospedale.

L'allarme è arrivato all'alba, alle prime ore di oggi, e sarebbe stato lanciato proprio dal ragazzo che – secondo le prime informazioni disponibili – avrebbe chiamato il 112 chiedendo aiuto a causa di un malore. La telefonata è partita da via Cascina Bianca, in zona Barona, a Milano. Ai soccorritori il ragazzo, che in quel momento si trovava in stato confusionale, avrebbe confermato di essersi allontanato volontariamente da casa, così come era stato precedentemente ipotizzato dai carabinieri che da una ventina di giorni stavano indagando sulla sua scomparsa.

Alla polizia, il giovane avrebbe anche raccontato di non aver subito alcuna violenza, e di aver sempre dormito all'interno di un deposito abbandonato nella zona a sud di Milano. Tra le ipotesi al vaglio dagli inquirenti, anche quella secondo cui il ragazzo si sarebbe rifugiato nella struttura abbandonata di via Cascina Bianca, la stessa da dove è partita la telefonata di oggi al 112. La conferma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, durante le quali N.Y.B. sarà sentito dai carabinieri e dalla Procura dei minorenni per capire cosa sia effettivamente successo.

Leggi anche È stato ritrovato lo studente di 17 anni scomparso 20 giorni fa a Garbagnate Milanese: si trova in ospedale

L'ultimo avvistamento prima della scomparsa

L’ultima volta che era stato visto N.Y.B. era l'11 marzo scorso nelle vicinanze dell'istituto Bertrand Russell di Garbagnate Milanese, dove il ragazzo frequenta il quarto anno di liceo scientifico. Era stato il nonno ad accompagnarlo in auto, come faceva spesso.

Quella mattina, il 17enne gli avrebbe, però, detto di tornare a prenderlo soltanto nel tardo pomeriggio, perché aveva alcune attività da svolgere dopo le lezioni. In classe, però, N.Y.B. non si è mai presentato e, da quanto emerso, non erano in realtà previste attività pomeridiane dopo le lezioni. Il cellulare del ragazzo, ripreso dalle telecamere mentre si allontanava dalla scuola, aveva smesso di squillare alle ore 8.30, per 20 lunghissimi giorni. Fino a oggi.