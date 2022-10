Di quanto aumentano le bollette di luce e gas in Lombardia: i prezzi a Milano e nelle altre città In tutte le province lombarde la spesa per luce e gas raddoppia, rispetto al 2021. La bolletta del gas aumenta del 68 per cento, quella della luce al 108 per cento.

Con il freddo dell'inverno, arriva la stangata. Anche la Lombardia, dunque, verrà coinvolta (e messa in ginocchio) dall'aumento generalizzato del costo di luce e gas. Bollette salatissime insomma per tutti i cittadini di Milano e delle province limitrofe.

Parlando di numeri: le bollette della luce aumenteranno del 108 per cento rispetto al 2021. Quelle del gas più alte del 68 per cento nei primi nove mesi, con incremento del 100 per cento previsto a fine anno.

Eccoli i rincari in Lombardia, calcolati applicando il prezzo in vigore sul mercato tutelato ai consumi dichiarati nell’ultimo anno dagli utenti lombardi (Osservatorio Facile.it).

Di quanto aumentano le bollette a Milano e provincia

Se per la corrente nella Città metropolitana di Milano si spendevano in media 608 euro, d'ora in poi ce ne vorranno ben. 1.268. Per il gas, invece, si paga 1.056 euro (un anno fa erano 628): è la provincia lombarda con il consumo più basso.

Ed è destinata a diventarlo ancora di più, viste le strategie di risparmio energetico messe in campo dal sindaco Beppe Sala per in vista della prossima stagione. Insieme alle misure, poi, il primo cittadino ha ricordato ai milanesi come sia possibile risparmiare sulla bolletta di casa con tante piccole accortezze quotidiane.

I prezzi delle bollette della luce nelle altre province lombarde

Per quanto riguarda la corrente, la provincia che consuma meno è Sondrio: la città montana spende in media 1.249 euro. La più costosa, Mantova con 1.645 euro (un anno fa bastavano rispettivamente 599 e 789 euro, ovvero meno della metà).

A Bergamo il costo medio per l’elettricità è di 1.386 euro (contro i 665 di un anno fa), a Brescia di 1.507 (rispetto ai 723 euro del 2021), a Como di 1.452 (a fronte di bollette da 697 euro solo un anno fa).

Lecco è passata da 697 euro a 1.376 euro, Lodi da 714 a 1.489, Cremona da 742 a 1.547, Monza da 663 a 1.382, Pavia da 709 a 1.478, Varese da 705 a 1.470 euro.

L'aumento del costo del gas nelle altre province lombarde

Per quanto riguarda invece il prezzo del gas, è Como la provincia con la spesa media più alta ecco i tagli corretti con gli ultimi aggiustamenti: 1.448 euro, a fronte degli 861 risalenti al 2021.

Seguono Mantova con 1.406 euro (contro i 836 del 2021) e Varese, salita da 836 a 1.405. Poi tocca a Lecco e Pavia, con bollette da 1.396 e 1.349 euro: dodici mesi fa se ne spendevano rispettivamente 830 e 802. A Cremona sono 1.318 euro (contro 784), a Sondrio 1.253 (da 746), a Lodi 1.240 (da 738), a Monza 1.233 (da 734), a Brescia 1.220 (da 725), infine a Bergamo si spendono 1.198 euro (712 nel 2021).

Chi ha diritto agli sconti in bolletta: i bonus disponibili

I cittadini che rispettano determinati requisiti hanno la possibilità di risparmiare sul prezzo delle bollette attraverso i bonus sociali.

In particolare, il bonus sociale luce e gas spetta ai nuclei familiari con Isee non superiore ai 12mila euro annui. La soglia è stata alzata per i bonus elettrico e gas, rispetto ai precedenti 8.265 euro, dopo l'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia.

Per l'acqua, invece, l'Isee massimo rimane di 8.265 euro. Nei requisiti di tutti i bonus la soglia si alza a 20mila euro annui per i nuclei familiari numerosi, cioè quelli con almeno quattro figli a carico. Sono inclusi automaticamente anche i titolari di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza.