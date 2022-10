Caro energia, il sindaco Sala: “A Milano strade illuminate un’ora in meno al giorno” Un’ora in meno al giorno di illuminazione pubblica per le strade di Milano e dipendenti pubblici in smart working il venerdì. Sono alcune delle misure che il Comune si prepara ad attuare per risparmiare oltre 1,5 milioni di euro.

Il sindaco di Milano Beppe Sala

Arrivano le prime direttive per i milanesi contro il caro energia. Il sindaco Beppe Sala, in un video su Facebook, spiega ai cittadini quali saranno le misure da attuare per risparmiare su luce e gas. Come diminuire di un'ora al giorno l'illuminazione stradale, con prevalentemente al mattino, a partire da fine mese. O lo smart working il venerdì per alcuni dipendenti pubblici.

Un piano energetico, quello costruito insieme ad A2A Energia e Politecnico, con il quale il Comune di Milano conta di risparmiare oltre 1,5 milioni di euro.

Impianti spenti un'ora prima, temperature più basse

Alcune imposizioni arrivano direttamente dal Governo: temperature di un grado in meno rispetto al massimo consentito, stagione termica che dura 15 giorni in meno, impianti spenti un'ora prima (ad eccezione di scuole, centri anziani, etc). A Milano, inoltre, sono in arrivo anche "alcune misure rafforzative che aiutano il Comune a risparmiare e cittadini e cittadine a contenere i costi".

L'illuminazione pubblica per le strade

Diminuita anche di un'ora al giorno l'accensione l'illuminazione stradale, "e lo faremo con prevalenza al mattino". Da quando? Sono "azioni pronte a essere messe in campo subito". Nonché la futura sostituzione delle vecchie lampadine con impianti a led più moderni.

Più bassa la temperatura ("di un paio di gradi") anche sulla flotta dei bus elettrici e tram Atm.

Lo smart working il venerdì per alcuni dipendenti pubblici

"Abbiamo definito la formula con i sindacati", ha detto Beppe Sala nel video. "Chiuderemo alcuni uffici comunali il venerdì così da essere a ridosso del weekend, e prolungare l'effetto positivo dello spegnimento degli impianti".

E continua. "I dipendenti comunali che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile saranno quindi invitati a farlo. Chi non potrà, sarà dislocato in near working nelle sedi che resteranno sempre aperte, come ad esempio quella di via Larga. Questa misura riguarderà in modo limitatissimo gli uffici aperti al pubblico".