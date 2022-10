Il sindaco Beppe Sala: “Arriverà il freddo a Milano, ma usate il riscaldamento con moderazione” “Negli uffici comunali la riaccensione avverrà solo da lunedì 7” ha annunciato il sindaco di Milano Beppe Sala. Per le case invece il limite resta fissato al 3 novembre.

L'annuncio arriva attraverso un post su Instagram. Il primo cittadino di Milano Beppe Sala conferma l'accensione del riscaldamento al 3 novembre, senza ulteriori proroghe. Unica eccezione? Gli uffici comunali, che gireranno la manopola del termosifone da lunedì prossimo, 7 novembre.

Il freddo in arrivo a Milano nel fine settimana

"Con l’ultima ordinanza comunale si è stabilito che prima di giovedì 3 nel Comune di Milano non si potessero accendere i riscaldamenti. Nei prossimi giorni (in particolare dal week end) le minime scenderanno", scrive il sindaco sul proprio account social. "Invito tutti a un utilizzo consapevole del riscaldamento, sia in ottica di risparmio sulla bolletta sia per ridurre l’inquinamento. Negli uffici comunali, per esempio, la riaccensione avverrà solo da lunedì 7".

La bolletta stellare del Comune di Milano

Una misura resa necessaria dall'aumento dei costi del gas, che hanno fatto schizzare la bolletta del Comune di Milano alle stelle.

Del resto, i numeri parlano da soli. E infatti ecco le spese energetiche di Palazzo Marino per edifici pubblici, scuole, musei e illuminazione: 130 milioni stanziati per quest'anno, ossia circa 60 in più rispetto al 2021. Quasi il doppio in un solo anno.

All'interno del bilancio previsionale votato a giugno sono state messe in conto spese energetiche per 94 milioni di euro, che significa 20 milioni in più rispetto al bilancio del 2021. Nell'assestamento di bilancio di luglio, inoltre, si sono aggiunti altri 24 milioni: 19 milioni per gas ed energia, e 5 milioni solo per l'illuminazione pubblica dei lampioni in strada.