Perché i dipendenti del Comune di Milano lavoreranno da casa ogni venerdì I dipendenti comunali di Milano lavoreranno da casa il venerdì. Lo ha annunciato il sindaco Sala annunciando la discussione in Giunta del piano contro il caro energia.

A cura di Fabio Pellaco

Il caro energia colpisce anche le pubbliche amministrazioni che devono correre ai ripari per non vedere lievitare le bollette, al pari di famiglie e imprese. Così il Comune di Milano si appresta a varare un piano per ridurre al minimo lo spreco di energia.

In discussione il piano contro il caro energia

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento. Oggi, venerdì 7 ottobre si discuterà in Giunta il piano comunale sul risparmio energetico che con ogni probabilità sarà presentato nel corso della prossima settimana.

Il sindaco non sarà presente alla discussione a Palazzo Marino perché impegnato nell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi. A farne le veci sarà la sua vice, Anna Scavuzzo.

In ogni caso, il sindaco ha fatto trapelare alcune delle misure che saranno messe in campo dall'amministrazione: "Faremo delle cose aggiuntive rispetto al decreto del governo, certamente noi come comune ragioneremo sull'illuminazione, sulle luminarie natalizie. Poi insieme al Politecnico spiegheremo ai cittadini come si fa a risparmiare energia".

I dipendenti del comune lavoreranno da casa il venerdì

Nel piano, ha confermato Sala, sarà inserita anche una misura che interesserà direttamente i dipendenti comunali che lavoreranno da casa il venerdì per non gravare sulle spese energetiche del comune.

Questo provvedimento, ha spiegato il sindaco, non sarà generalizzato "perché non si può adottare per coloro che sono a contatto con i cittadini. Cercheremo di isolare i nostri palazzi e uffici per piani perché un po' di servizi devono rimanere attivi".

Nelle strade di Milano potrebbe non esserci le luci di Natale

Intanto, sempre a causa dell'aumento vertiginoso del costo dell'elettricità, a Milano si corre il rischio di trascorrere il Natale senza le tradizionali luminarie appese per le vie della città. Oltre al caro energia mancherebbero al momento gli sponsor che ogni anno si fanno carico di finanziare l'abbellimento delle strade con le luci natalizie, uno dei simboli delle festività.