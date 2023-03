Detenuto sfonda le porte dell’infermeria e si ferisce con una lametta: feriti due agenti Un detenuto ha dato in escandescenze nell’infermeria del carcere Canton Mombello di Brescia. Dopo essersi ferito, ha danneggiato il reparto, rincorso il comandante e ferito due agenti intervenuti per bloccarlo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Stava effettuando una visita psichiatrica quando ha iniziato ad agitarsi senza un apparente motivo. Ad un certo punto, un detenuto del carcere Canton Mombello "Nerio Fischione" di Brescia ha sfondato e sradicato due porte degli ambulatori del reparto infermeria del penitenziario e, impugnata una lametta, si è procurato diversi tagli al torace.

L'aggressione al comandante del carcere

È accaduto nella serata di venerdì 24 marzo e a calmarlo sono stati i pochi poliziotti in servizio in quel momento. Informato dell'accaduto, anche il comandante del carcere ha deciso di recarsi in infermeria soprattutto per verificare le condizioni di salute del detenuto che si era ferito. Tuttavia, una volta arrivato al reparto è stato preso di mira da quell'uomo che l'ha insultato e minacciato. Infine, brandendo una forbice, ha iniziato a rincorrerlo, per poi tirargli addosso un attaccapanni che ha sradicato dalla parete, una sedia a portata di mano, alcune bottiglie e un termometro che era attaccato alla parete.

Ancora una volta, sono stati gli agenti a calmarlo. Hanno dovuto bloccarlo a terra e, nella zuffa con il detenuto, due poliziotti sono rimasti feriti. Curati in pronto soccorso, hanno riportato contusioni agli arti superiori e inferiori. Entrambi sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi.

"Ancora una volta la casa circondariale di Brescia è teatro di gravi disordini a causa della presenza di soggetti estremamente pericolosi per sé stessi e per gli altri", ha spiegato Calogero Lo Presti, coordinatore regionale della Fp CGIL Polizia penitenziaria, "a farne le spese sono sempre i poliziotti, costretti ad intervenire a mani nude senza alcun mezzo di protezione o di difesa".