Il tram non apre le porte a un passeggero, lui lo rincorre e lo devasta: due donne ferite È successo su un tram della linea 15 a Milano, zona Tibaldi, poco dopo mezzanotte: il tram non apre a un passeggero e lui, in preda alla rabbia, scaglia un cestino di metallo contro i finestrini. Ferite dalle schegge di vetro due donne di 38 e 42 anni.

Un cestino dei rifiuti scagliato contro la fiancata del tram, le schegge di vetro, lo spavento dei passeggeri a bordo. E due donne leggermente ferite dai frammenti del finestrino, e successivamente trasportate in ospedale.

È successo ieri, qualche minuto dopo mezzanotte all'incrocio tra viale Tibaldi e via Pezzotti, zona Stadera (periferia di Milano) su un tram della linea 15.

Il cestino lanciato contro il tram dal passeggero lasciato a terra

"Tibaldi, tram 15. Ore 00:30. Il tram non apre a un passeggero, un ragazzo giovane sui 18-19 anni, perché ha già passato la banchina", la denuncia di un giovane viaggiatore su Facebook.

"Il tram è in attesa del semaforo per procedere con la marcia. Si sente un forte rumore di vetri rotti. Il ragazzo dapprima inizia a tirare pugni verso il tram per far sì che si fermi, poi preso dall’ira stacca la parte superiore di un cestino della spazzatura e lo scaraventa contro il vetro del tram".

"Risultato? Almeno 4 persone con ferite da taglio causate dalle schegge di vetro. Fortunatamente non gravi. Quello che mi è appena accaduto sa dell’incredibile".

Ferite due donne di 38 e 42 anni

A rimanere contuse sono state due donne di nazionalità italiana, 38 e 42 anni: sono state accompagnate in codice verde in Pronto soccorso dai sanitari di Areu.

Il conducente del tram 15, dal canto suo, ha immediatamente allertato la sua centrale operativa e di conseguenza segnalato l'accaduto alla polizia. Il ragazzo, autore del raid vandalico, è scappato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e non è stato ancora identificato. Ancora da stabilire, inoltre, se si trovasse sulla banchina in compagnia.