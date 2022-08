Detenuti provano a sottrarre le chiavi a un agente e lo feriscono: trasferito in ospedale Un agente della polizia penitenziaria del carcere di Voghera è stato aggredito da alcuni detenuti: l’uomo è stato dimesso con una prognosi di sei giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbero provato a sottrargli le chiavi, per accedere in altri settori del carcere, e per questo motivo lo hanno aggredito: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 21 agosto, nel carcere di Voghera. A darne notizia, attraverso un comunicato stampa, è l'Unione sindacati di polizia penitenziaria (Uspp).

Dalla segreteria locale hanno infatti fatto sapere che un gruppo di detenuti, che si trova nella sezione Collaboratori di giustizia, avrebbe avuto alcuni problemi con altri detenuti dello stesso carcere. Per questo motivo, cercando di farsi giustizia da sé, hanno aggredito un agente "al fine di sottrargli le chiavi".

L'agente aggredito è stato trasferito in Pronto soccorso

Sul posto sono intervenuti altri agenti che hanno messo al riparo il collega aggredito e poi sedato gli animi delle persone coinvolte. L'uomo è stato poi trasferito in Pronto Soccorso, sempre a Voghera, dove poi è stato dimesso con una prognosi di sei giorni.

In base a quanto spiegato dal segretario regionale dell'Uspp Lombardia, Gian Luigi Madonia, la sezione collaboratori "è particolarmente incline a generare disordini. Pretesti e conflittualità interne sono all'ordine del giorno e il personale di polizia penitenziaria non sa più cosa inventarsi per gestire una tipologia, già di per sé difficile".

La persona che avrebbe aggredito l'agente inoltre sarebbe già stato protagonista di un'altra aggressione un mese fa. Sempre Madonia ha spiegato che è raro che i responsabili di atti simili vengano puniti: "Questo, inevitabilmente, genera un clima di impunità che, evidentemente, induce alla reiterazione".