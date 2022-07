Ubriaco distrugge gli arredi di un locale, il barista lo accoltella: trasferito in ospedale Un uomo di 33 anni è stato accoltellato dal barista di un locale a Capriano del Colle, in provincia di Brescia.

È una vicenda dai contorni ancora poco chiari quella che si è verificata a Capriano del Colle, piccolo comune di appena quattromila abitanti in provincia di Brescia, nella serata di giovedì 28 luglio. Un ragazzo di 33 anni è stato infatti accoltellato da un barista: l'uomo è stato poi trasferito in ospedale dove è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Il 33enne era ubriaco e aveva chiesto un altro drink

In base alle informazioni circolate fino a questo momento, sembrerebbe che il 33enne fosse ubriaco e che abbia chiesto al barista un altro drink. L'uomo avrebbe rifiutato di darglielo e lo avrebbe invitato a uscire dal bar. Per tutta risposta, il 33enne avrebbe preso una bottiglia e avrebbe minacciato di morte il barista. Avrebbe inoltre distrutto gli arredi del locale.

Il barista avrebbe preso un coltello da cucina

L'uomo avrebbe quindi preso un coltello da cucina, gli avrebbe intimato di allontanarsi e poi, in una dinamica ancora poco chiara, lo avrebbe colpito al torace almeno due volte. Fortunatamente non sono stati colpiti gli organi vitali. Sono stati allertati i soccorsi e Areu ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che a loro volta hanno avvisato i carabinieri del Radiomobile di Verolanuova.

Il 33enne è stato trasferito all'ospedale di Brescia dove dopo essere stato curato, considerato che le sue condizioni non erano gravi e non erano stati colpiti organi vitali, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. I militari hanno svolto poi tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.