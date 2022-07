Auto travolge un ragazzino di 16 anni a bordo di uno scooter: trasferito in ospedale Schianto tra un’auto e una moto a Desio (Monza): un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale dopo essere caduto dalla sella del suo motorino.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sulle strade lombarde. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 luglio, a Desio, comune in provincia di Monza e Brianza, un'auto e una moto si sono scontrate. Un ragazzino di 16 anni, che si trovava in sella alla moto, sarebbe caduto per diversi metri. È stato trasferito in ospedale, ma non versa in gravi condizioni.

Gli operatori intervenuti in codice rosso

In base alle prime informazioni ottenute, l'incidente si è verificato in via Galileo Galilei. Poco dopo le 14, è arrivato l'allarme all'azienda regionale emergenza urgenza (Areu). Alle 14.20 l'azienda ha quindi dato l'ordine di inviare sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Gli operatori si sono precipitati in codice rosso.

Il ragazzo ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita

Una volta accertate le sue condizioni, è stato deciso di trasferire il 16enne in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Per il momento non si sa quali siano le ferite e i traumi che ha riportato. È certo però che non è in pericolo di vita. Illesa la persona invece alla guida dell'auto. Oltre ai paramedici, erano presenti anche gli agenti della polizia locale.

I rilievi affidati agli agenti della polizia locale

Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Al momento sembrerebbe che, anche in base alle testimonianze del conducente, lo schianto sia avvenuto durante le fasi di uscita da un parcheggio. Solo gli accertamenti potranno però fornire un quadro più chiaro dell'intera vicenda.