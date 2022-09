Ragazzino di 15 anni in bicicletta investito da un’auto, è gravissimo Un quindicenne è stato investito da un’auto questa mattina a Scanzorosciate. Soccorso, è stato trasferito d’urgenza in ospedale: è in gravissime condizioni.

Un ragazzino di 15 anni è stato ricoverato in codice rosso con l'elisoccorso dopo essere stato investito da un'auto. È successo questa mattina, domenica 4 settembre, a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. Secondo quanto comunicato finora dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il giovanissimo era in sella alla sua bicicletta quando è stato falciato dalla quattro ruote.

Ragazzino 15enne investito mentre è in bici, gravissimo

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 11.30. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata da alcuni presenti che hanno assistito alla scena, in via Collina Alta. Sul posto, il 118 regionale ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso, arrivati insieme alle pattuglie dei carabinieri. Gli operatori sanitari, una volta giunti sul luogo dell'incidente, si sono precipitati dal ragazzino trovandolo in condizioni molto gravi. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito d'urgenza a bordo del velivolo al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato preso in cura dal personale medico del nosocomio.

Sulla vicenda indagano i carabinieri

Al momento non è chiaro se sia fuori pericolo o meno. I carabinieri nel frattempo hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto raccogliendo le testimonianze dei presenti ed effettuando tutti i rilievi del caso. Dalle prime informazioni filtrate, pare che il ragazzino stesse partecipando ad una gara quando è stato improvvisamente travolto dall'auto. Tutta la comunità di Scanzorosciate sta aspettando con ansia buone notizie dall'ospedale.