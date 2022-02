Desio, cede il braccio della gru con su due giardinieri: sono gravi Due giardinieri sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale dopo essere precipitati da una gru che li sorreggeva mentre erano impegnati nella potatura della piante a Desio, in Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Erano al lavoro sul braccio di una gru che li reggeva mentre potavano gli alberi, quando improvvisamente il macchinario ha ceduto facendo precipitare i due giardinieri a terra. L'ennesimo incidente sul lavoro è successo alle 15.17, orario in cui è stato allertato il 118, in via Sant'Apollinare a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Dalle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, i due lavoratori, uno di 49 e uno di 57 anni, sono precipitati da un'altezza di 6 metri. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati medici e paramedici in ambulanza e in elisoccorso. Entrambi hanno riportato un trauma al bacino e uno dei due anche al volto: l'operaio più anziano è stato portato in elicottero in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano, mentre il 49enne al San Gerardo di Monza, anche lui in codice giallo.

Altro giardiniere morto pochi giorni fa

Solo lo scorso 3 febbraio un altro giardiniere era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Lissone, sempre in Brianza: l'incidente è costato la vita al 50enne Luca Blondi. Attorno alle 17 si trovava su una piattaforma elevatrice in via Evangelista Torricelli per effettuare dei lavori di potatura nel giardino di un condominio: per cause da accertare l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla piattaforma elevatrice, riportando gravissimi traumi. Il giardiniere è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, dove però, poco dopo il ricovero, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa dei traumi riportati.