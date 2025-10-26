Debora Massari, la nuova assessora al Turismo di Regione Lombardia: “Lascio l’azienda per la politica”

Debora Massari, neo assessora al turismo di Regione Lombardia di Fratelli d’Italia al posto di Barbara Mazzali, ha annunciato di aver rimesso le deleghe operative nell’azienda guidata dal padre Iginio per dedicarsi alla politica. “Quando arriva una fiducia così grande, credo che la risposta più giusta sia mettersi a disposizione”, ha commentato.

"Quando arriva una fiducia così grande, credo che la risposta più giusta sia mettersi a disposizione". A parlare è Debora Massari – imprenditrice e foodblogger da quasi 700 mila follower su Instagram, figlia del maestro pasticcere bresciano Iginio – neo assessora al Turismo di Regione Lombardia di Fratelli d'Italia al posto di Barbara Mazzali, che oggi, domenica 26 ottobre, ha annunciato di aver rimesso le deleghe operative nell'azienda guidata dal padre per dedicarsi "alla politica".

L'addio di Barbara Mazzali, ex assessora al Turismo

Lo scorso 22 ottobre, Barbara Mazzali ha rassegnato le proprie dimissioni immediate e irrevocabili dall'incarico di assessora del Turismo di Regione Lombardia esprimendo la volontà di tornare a dedicarsi pienamente al mondo venatorio. "Lascio un assessorato forte, riconosciuto e ricco di prospettive, che ha saputo valorizzare le eccellenze del nostro territorio e rafforzare l’immagine della Lombardia in Italia e nel mondo", ha commentato Mazzali in quell'occasione.

Da allora erano cominciate a circolare alcune ipotesi riguardo alla successione. La più avvalorata era stata quella che vedeva finire l'assessorato al Turismo nelle mani di Debora Massari: imprenditrice vicina alle sorelle Meloni, soprattutto Arianna, e vista come figura tecnica in vista delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. E così è stato.

L'insediamento di Debora Massari

Oggi, domenica 26 ottobre, Debora Massari è intervenuta spiegando le motivazioni che l'hanno portata ad accettare l'incarico come nuova assessora al Turismo di Regione Lombardia. "Non è un percorso che ho costruito io", ha commentato Massari. "Con l'onorevole Calovini, che per me e la mia famiglia è prima di tutto un amico, abbiamo spesso un po' scherzato sulla possibilità di un mio avvicinamento alla politica attiva. Poi, nei giorni scorsi ho ricevuto la proposta che ho vissuto come una responsabilità più che come un traguardo personale".

Riguardo al suo nuovo impegno da assessora ha poi riferito: "Posso dire che uno dei miei impegni sarà quello di girare il più possibile il territorio, ascoltando gli amministratori e la gente". E per farlo, l'imprenditrice ha annunciato di aver rimesso le deleghe operative nell'azienda guidata dal padre Iginio "Iginio Massari Alta pasticceria" per dedicarsi appieno alla politica.