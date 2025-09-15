Barbara Mazzali sostituita da Debora Massari al Turismo in Lombardia? L’assessora: “Mai chiesto un passo indietro”

Barbara Mazzali e Giorgia Meloni

Le voci si rincorrono da giorni. Sono quelle che vorrebbero Debora Massari, imprenditrice, volto tv e figlia del maestro pasticcere Iginio subentrare in giunta regionale al posto di Barbara Mazzali, attuale assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Lombardia in quota Fratelli d'Italia. Un cambio in corsa che "Lady Carabina", la fedelissima di Daniela Santanché cresciuta nell'armeria di famiglia a Mantova, per ora ha negato attraverso una nota.

“In merito ad alcune notizie apparse sulla stampa, che mi vorrebbero pronta a lasciare l’incarico di assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, tengo a precisare che ad oggi il partito non mi ha chiesto alcun passo indietro", ha fatto sapere Mazzali. "Continuo quindi a lavorare con impegno e serenità per il turismo lombardo e per il marchio Made in Lombardy, che in questi primi due anni e mezzo di mandato abbiamo promosso e fatto crescere con fatica e determinazione. Lo faccio con la consapevolezza di essere sempre stata in prima linea, al servizio dei cittadini e degli elettori che, con 6.800 preferenze, hanno scelto di scrivere il mio cognome sulla scheda elettorale alle ultime regionali in provincia di Brescia".

Ma il tempo, stando alle indiscrezioni raccolte da Fanpage.it all'interno del partito, sembra comunque essere contato per l'assessora, già presidente del gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e consulente in Senato dal 2013 fino al 2018. I giochi, probabilmente, si riapriranno proprio nelle prossime settimane, o comunque in tempo per smaltare con un volto più noto e internazionale la Regione davanti all'appuntamento cruciale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. "Qualora dovessero arrivare richieste diverse – che ribadisco, ad oggi non mi sono pervenute – da militante e da “soldato” del partito, tornerò a fare politica sul territorio come ho sempre fatto, rappresentando con orgoglio la provincia. Era doveroso chiarire questa vicenda e ribadire la mia posizione”, sono infatti sempre le parole di Barbara Mazzali, che indirettamente apre uno spiraglio all'ipotesi di un rimpasto. Così come ha fatto proprio il governatore Fontana oggi, a margine di un evento: "Eventualmente sarà un cambiamento interno a un partito, solo la sostituzione di un nome. Non credo tecnicamente si possa parlare di rimpasto", ha dichiarato.

Del resto, a quanto pare, si tratta di una manovra a cui sembrerebbe difficile opporsi. Una richiesta arrivata direttamente dall'alto e dovuta principalmente alla vicinanza di Massari con le sorelle Meloni, Arianna in primis. Una decisione che, stando ad alcune fonti, potrebbe addirittura spingere Barbara Mazzali ad abbandonare Fratelli d'Italia per ripararsi all'interno del fortino leghista di Attilio Fontana, destinato però quasi sicuramente a recitare la parte dell'attore non protagonista al prossimo giro elettorale del 2028 (dove, per conquistare la poltrona dell'attuale governatore salviniano, c'è in prima fila l'europarlamentare e storico militante FdI Carlo Fidanza).