La sottosegretaria della Lombardia Picchi (FdI) ancora nella bufera: c’è un altro post contro i vaccini anti-Covid

La sottosegretaria Federica Picchi

Non si fermano le polemiche per la sottosegretaria allo Sport di Regione Lombardia Federica Picchi. Nelle scorse settimane, l'esponente di Fratelli d'Italia è stata attaccata e sfiduciata dopo la pubblicazione di alcune storie Instagram in cui condivideva evidenti posizioni No-Vax. Nonostante la mozione, il presidente di Regione Attilio Fontana ha deciso di mantenerla nella sua posizione. Nelle ultime ore è però spuntato un altro tweet, datato settembre 2021, in cui la sottosegretaria esprimeva disappunto per la campagna vaccinale anti Covid rivolta alle donne in gravidanza.

Il tweet di settembre 2021 sul profilo Federica Picchi

A scovare il tweet è stato nuovamente il Partito democratico lombardo, che ha evidenziato come già all'epoca Picchi condividesse posizioni anti vaccini. La sottosegretaria si è difesa affermando di non capire a quale profilo ci si riferisca, poi però ha spiegato che quello non è un account ufficiale e che non vi sono nemmeno le spunte blu e poi ancora che non è un account aggiornato. Confusione a parte, su X è ancora possibile rintracciare il profilo – che risulta inattivo proprio dal 2021 – a cui fa riferimento il Pd e trovare subito il tweet contestato. Ecco, cosa c'è scritto:

Alla luce di tutto questo, il capogruppo Pd in Consiglio Regionale, Pierfrancesco Majorino, ha quindi chiesto ancora una volta al presidente Fontana di revocarle l'incarico: "Possiamo permetterci, proprio in Lombardia, di avere in Giunta persone con queste posizioni?". Dal canto suo, Picchi si è difesa sostenendo di credere nella sanità e di non avere alcun dissidio né con Fontana né con l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, promotore proprio della campagna vaccinale dell'epoca per le donne in gravidanza: "Comunque la mia posizione è: massima fiducia nella sanità".

Il precedente e la mozione di sfiducia

Come già scritto precedentemente, nelle settimane scorse, la polemica era esplosa dopo alcune storie condivise sull'account Instagram di Picchi, nelle quali la sottosegretaria condivideva un video del segretario statunitense alla salute Robert Kennedy in cui viene sostenuto la tesi secondo cui ci sarebbe una correlazione tra il vaccino contro l'epatite B e l'autismo. Da qui, la mozione di sfiducia voluta dall'opposizione e votata con 44 pareri favorevoli e 23 contrari. Nonostante questo, Picchi ha mantenuto comunque l'incarico di sottosegretaria. Per Fontana infatti non sussistono elementi per "procedere alla revoca".